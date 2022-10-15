. Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу плохо, у меня больное сердце»

Вдова Караченцова планирует покинуть театр из-за разногласий с руководством. Скандал разгорелся с новой силой. Переживания на работе сказываются на здоровье актрисы.

Конфликт Людмилы Поргиной с директором «Ленкома» продолжается уже долгое время. Недавно вдова Николая Караченцова и Марк Варшавер вновь поскандалили, разговор был настолько тяжелым, что 73-летней женщине пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас артистка находится на больничном и занимается поправкой здоровья.

«Мне очень тяжело сейчас: до сих пор нахожусь на бюллетене. Я дышу плохо, у меня больное сердце. Каждый день принимаю целую кучу таблеток, потому что никак не могу прийти в себя после разговора с Варшавером. Это было отвратительно! Для себя решила: если ситуация не разрешится, просто уйду из «Ленкома». <...> Думала, что умру после разговора с Варшавером. Но потом поняла: я должна жить. У меня — сын, невестка, внуки, друзья...», — говорит 73-летняя Поргина.

Напомним, Людмила Андреевна недовольна тем, что ее сняли с главных ролей в спектаклях, и дают играть лишь в массовке.

«Сейчас идет борьба. И если это не закончится, мне придется уйти. Хотя я обещала умирающему Коле, что обязательно вернусь в наш второй дом — «Ленком». Если Варшавер захочет принять, что я — актриса высшей категории и должна играть роли, а не участвовать в массовке, тогда останусь. Я не претендую на большие роли. Я могу выходить в эпизодах, я же давно не играла», — объясняет свою позицию вдова Караченцова.

Напомним, когда у Николая Караченцова возникли серьезные проблемы со здоровьем, Поргина ушла в оплачиваемый отпуск, чтобы заботиться о супруге. Все это время пара получала приличные выплаты от культурного учреждения. Поэтому Варшаверу непонятно недовольство актрисы.

«Мы 13 лет выплачивали этой семье по 250 тысяч рублей, пока был жив Николай Караченцов. Поргина забывает добрые дела. Она не работает практически. Каждый месяц хочет отдыхать, но получать в театре 150 тысяч рублей. Сейчас она получает в месяц 53 тысячи рублей», — комментировал ранее конфликт Марк Борисович.

По материалам Prozvezd.info

Фото: Legion-media