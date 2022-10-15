. Лунный день сегодня 15 октября 2022 года

Вадим Карасев

События нашей с вами жизни часто связаны со сменой лунных фаз и переходом Луны из одного Знака в другой. Чтобы добиться успеха в эту субботу, постарайтесь следовать простым рекомендациям астрологов.

Сегодня идеальное время для того, чтобы скорректировать курс и взять новое направление в жизни. Астрологи советуют прислушиваться к внутреннему чутью, чтобы сделать правильный выбор. Особенно важно слушать интуицию в пяти ситуациях. Луна даст нам определенную поддержку для реализации планов, но времени на сомнения у нас с вами попросту нет.

Фаза Луны: сегодня нужно действовать, а не витать в облаках, потому что убывающая Луна уже третий день пребывает в Близнецах. Сила Воздушной стихии почти исчерпала себя, так что настало время для умеренной активности. В 20 лунный день нужно делать только то, что согласуется с вашими планами. Риски и авантюры будут лишними.

Магнитные бури 15 октября: магнитосфера Земли спокойна, так как негативного влияния солнечной активности нет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

денежные операции;домашние дела;интеллектуальный труд;забота о здоровье;обмен опытом.уныние;замкнутость;авантюры.

Сегодня можно не снижать активность в работе по дому. Занимаясь бытовыми делами, важно следовать планам, чтобы не тратить энергию впустую. Нам с вами важно заниматься только тем, что нравится, либо тем, что нельзя откладывать на потом. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что последний день под эгидой Близнецов — благоприятное время для реализации творческих замыслов, перестановки, ремонта. Бытовые хлопоты и домашние дела могут улучшить эмоциональное состояние, если не торопиться. Заниматься работой по дому можно в любое время — даже ранним утром или поздним вечером.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

В 20 лунный день повезет тем, кто будет облачаться в белые цвета. Особое внимание потребуют детали. Яркие аксессуары и принты — все это подчеркнет незаурядность вашего образа и привлечет внимание окружающих. Не стоит бояться экспериментов: Близнецы не против яркости и экстравагантности.

Если вы будете сегодня много общаться с людьми, возьмите с собой бирюзу. Если придется много работать интеллектуально, отдайте предпочтение малахиту или топазу. Всем, кто захочет стать успешнее в любви, можно надеть золотые украшения.

Финансы и работа в 20 лунный день

Назвать этот день очень удачным для работы и ведения бизнеса нельзя, однако, и особых неприятностей Луна не сулит. В рабочих моментах важно вовремя остановиться, чтобы не усугублять проблему. Чрезмерная инициативность может быть наказуема. Не принимайте решений в спешке и суете.





День удачен для представителей творческих профессий, а также для тех, кто занимается обучением, торговлей, коммуникациями. Покупки сегодня лучше совершать максимально осторожно. Если нужно купить нечто дорогостоящее, лучше как следует проанализировать рынок и ознакомиться с отзывами о товаре или услуге в интернете.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В поведении людей сегодня будет много ветрености и непостоянства. Чтобы это не принесло вам проблем, старайтесь помнить о своих самых важных целях на день. Из-за эмоционального возбуждения, типичного для периода пребывания убывающей Луны в Близнецах, многие могут стать суетливыми и невнимательными.

Не помешает стать более осторожными, так как возрастут риски пораниться из-за собственной невнимательности. Физические нагрузки должны быть максимально легкими. Полезными станут мероприятия по укреплению здоровья. Попробуйте сделать перезагрузку сознания.

Любовь и общение 15 октября

Близнецы делают нас более открытыми, более свободными. В разы увеличивается потребность в передаче и получении информации, обмене знаниями, опытом. Нахождение ночного светила в этом Воздушном Знаке пробуждает в нас тягу к общению, знакомствам, романтике. Именно поэтому сегодня можно флиртовать и делать друг другу комплименты.

Астрологи отмечают, что сегодня можно активно общаться, но с незнакомыми людьми лучше быть чуточку осторожнее, чтобы случайно не разболтать им чужие тайны или выдать свои личные секреты. Будьте осторожнее, рассказывая другому человеку о своих замыслах и планах на будущее.