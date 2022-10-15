. Медведев считает, что заявления Макрона по Карабаху продиктованы колониальным прошлым Франции

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о деструктивной роли России на Кавказе продиктовано отвратительным колониальным прошлым самой Франции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что вмешательство российской стороны в конфликт — это маневр по дестабилизации обстановки на Кавказе.

«Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно», — отметил Медведев.

Он назвал высказывание Макрона хамским и неприемлемым. При этом французский президент, по сути, не обвинял Россию, а оправдывался сам, «тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным», считает зампред Совбеза РФ.

В связи с этим Медведев предложил вспомнить, как сама Франция вела себя в своих бывших колониях. Из-за этих действий в Мали, Руанде, Конго и Алжире пролились реки крови, подчеркнул он. «Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. […] То есть за свое отвратительное колониальное прошлое. И за вполне очевидное проамериканское настоящее», — заключил зампред Совбеза.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми и некорректными заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о роли Москвы в нагорно-карабахском конфликте.