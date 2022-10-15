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Молочный союз России оценил последствия ухода Danone

Молочный союз России оценил последствия ухода DanoneГлава Молочного союза Маницкая: Danone сменит собственника после решения об уходе из РФ

Глава Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с газетой «Взгляд» оценила последствия ухода компании Danone из страны.

По ее словам, это событие было ожидаемым и закономерным. Теперь французское предприятие сменит собственника и руководство, а мощности продолжат производство продукции.

Маницкая пояснила, что таким образом поступили другие интернациональные компании, например Valio и Tetra Pak, они сохранили производственные процессы и рабочие места под российской юрисдикцией.

«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России», — указала она.
Маницкая добавила, что с уходом Danone не предвидится дефицита или иных потрясений на молочном рынке.

Французское предприятие объявило об уходе утром 14 октября. В компании решили уступить контроль над бизнесом и заявили, что считают его лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывной работы для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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