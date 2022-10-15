. "Может привести к летальному исходу": врач рассказал о болезни Анны Седоковой

Вадим Карасев

39-летняя Анна Седокова накануне пожаловалась на рецидив болезни. Звезда уже давно признавалась поклонникам, что она страдает от крапивницы. Врач-дерматолог Лидия Гаевская раскрыла, чем может грозить данный недуг.

Как выяснилось, в некоторых случаях крапивница может оказаться для человека весьма опасным заболеванием, которое в худшем случае приводит к смерти.

По сути крапивница является аллергической реакцией организма, проявляющейся в виде пузырьков на коже, покраснений и высыпаний, сопровождающихся нестерпимым зудом. Таким образом организм может отреагировать на овощи, фрукты и даже воду. В тяжелой форме заболевание может привести к анафилактическому шоку и отеку Квинке.

"Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу", — заявила врач-дерматолог Гаевская.

При этом крапивница может преподнести "сюрприз", возникнув у человека, у которого ее ранее никогда не было.



"Если вы в группе риска или гиперчувствительный, если у вас есть аллергическая реакция на что-то, то важно понимать, что на другие раздражители со временем реакция тоже может появиться. Даже если ее у вас никогда не было. Поэтому лучше, чтобы у вас всегда собой были препараты антигистаминные", — отметила Гаевская в интервью "Пятому каналу".

Седокова пожаловалась на дорогостоящее лечение

Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что порой даже таблетки ей уже не помогают от крапивницы - звезде в таких случаях приходится делать укол. Его стоимость равняется тысяче долларов США, а действия хватает лишь на пару месяцев.

"Когда заканчивается действие укола, любое нервное потрясение является триггером для нового приступа. И тут можно пробовать оттягивать все сильными антигистаминными таблетками в львиной дозе, от которых сил нет и спать хочется. Или же опять делать укол, но их сейчас нигде не найти", - рассказала накануне артистка в соцсетях.