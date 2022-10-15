. На Дом-2 Кутузовым предлагают начать новую жизнь

Вадим Карасев

Принять участие в новой версии Дом-2 предложили и некоторым бывшим участникам с детьми. Среди таких отметились Алексей Безус с Татьяной Репиной и всем известное многодетное семейство Ульяны и Александра Кутузовых. Если лозунг нового формата «Построй свою семью», то зачем приглашать уже сформированные ячейки общества, которым больше и строить то ничего не нужно? Ульяна Кутузова в социальных сетях сообщила своим фанатам, что её муж Александр, которого периодически сравнивают с Ильёй Яббаровым, уже прибыл на телестройку.Ранее Александра вместе с его супругой выставили за ворота из-за того, что он был недоволен размером заработной платы на проекте. Видимо, простой грузчик из «Пятерочки» возомнил себя великим актёром кино и театра, раз решил снова попробовать свои силы на Дом-2? Видимо, руководство решило, что создавать новые семьи под камерами слишком сложно, поэтому можно вернуть уже сформированные, которые успели засветиться? Интересно, кого ещё позовут с детьми?