. На Дом-2 Кутузовым предлагают начать новую жизнь
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На Дом-2 Кутузовым предлагают начать новую жизнь

На Дом-2 Кутузовым предлагают начать новую жизнь
На новую версию Дом-2 решили звать и тех бывших участников, у которых уже есть дети. Алексей Безус с Татьяной Репиной, а также многодетное семейство кутузовых не стали исключением. Принять участие в новой версии Дом-2 предложили и некоторым бывшим участникам с детьми. Среди таких отметились Алексей Безус с Татьяной Репиной и всем известное многодетное семейство Ульяны и Александра Кутузовых. Если лозунг нового формата «Построй свою семью», то зачем приглашать уже сформированные ячейки общества, которым больше и строить то ничего не нужно? Ульяна Кутузова в социальных сетях сообщила своим фанатам, что её муж Александр, которого периодически сравнивают с Ильёй Яббаровым, уже прибыл на телестройку.

Ранее Александра вместе с его супругой выставили за ворота из-за того, что он был недоволен размером заработной платы на проекте. Видимо, простой грузчик из «Пятерочки» возомнил себя великим актёром кино и театра, раз решил снова попробовать свои силы на Дом-2? Видимо, руководство решило, что создавать новые семьи под камерами слишком сложно, поэтому можно вернуть уже сформированные, которые успели засветиться? Интересно, кого ещё позовут с детьми?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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