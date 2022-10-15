. Народные приметы 16 октября 2022 года, в день Дионисия, подскажут, что можно сделать для своей безопасности

Народные приметы 16 октября 2022 года связаны с почитанием в этот день Дионисия Позимнего. На Руси верили в потустороннюю силу, поэтому знали, что можно и что нельзя делать в это время, чтобы не появились неприятности.

Народные приметы на 16 октября 2022 года

Народная мудрость приходит с опытом, который получили люди, жившие много лет назад. Она касается житейских вопросов. Особенно может пригодиться, когда нет под рукой специальных средств, например, для измерения температуры воздуха или прогноза синоптиков.

Раньше люди замечали изменения в природе, и связывали их с наступившим церковным событием, чтобы легче было запомнить. Поэтому часто православных святых, которые почитаются церковью в определенный день, зовут не по записанному имени, а дают им дополнительные прозвища.

Так, 16 октября наступает день Дионисия Ареопагита, который пострадал за веру в 1 веке. Он прославился своими сочинениями, давшими развитие христианской философии.





В народе 16 октября – это день Дениса Позимнего, когда обычно случаются заморозки, которые бывают первые в году. Вместе с холодом люди боялись подхватить в это время лихорадку, потому что верили, что ее насылают злые духи. Они ходят по белу свету, и ищут способ проникнуть в человека. Поэтому в старину старались беречься от нечистой силы с помощью осиновой коры или щепы.

По народным приметам, если на Дионисия пойдет снег, то зима будет холодной, а если осадков не будет, то первый появится только в начале ноября. Не предвещали ничего хорошего низко плывущие облака. Они означали, что стоит готовиться к непогоде. Суровую зиму предсказывали животные: кроты заготавливали усиленно траву, таская ее в норы, а белки и зайцы меняли свои шубки на зимние.

Что можно и что нельзя делать 16 октября 2022 года





День Дионисия связан со злыми духами, от которых нужно беречься. Поэтому в это время можно сделать для себя защиту от них. В доме хорошо иметь предмет из осины. Это может быть небольшое полено, кусочек осиновой коры или какая-то вещь, сделанная из этого дерева. В качестве оберега в старину использовали лук, чеснок, редьку и соль.

На Дениса Позимнего нужно читать заговоры от сглаза и порчи, а также избегать людей с «дурным глазом». Можно сходить в баню, чтобы смыть весь негатив и очиститься от хворей. Но также существовал и ряд запретов, придерживаясь которых, можно было сохранить свое спокойствие.

Что нельзя делать 16 октября:

нельзя делать дорогие покупки, потому что можно сильно прогадать в стоимости, и купить с убытком;

не гадать, так как правду в этот день карты не скажут;

не объедаться, потому что кишечник и желудок напомнят о себе;

женщинам лучше не сидеть на пороге дома, иначе они могут попасть под прицел нечистой силы;

не выполнять трудоемкую и длительную работу. Она должна быть закончена в этот же день.

Обратить внимание нужно также на круг общения. Нежелательно в этот день заводить новые знакомства, и сильно доверять обещаниям.