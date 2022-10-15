. Наташа Королева рассказала о своей «особой миссии»

Певица Наташа Королева сообщила поклонникам о своем решении. 49-летняя Наташа Королева объявила подписчикам, что приняла важное решение на фоне сложной ситуации в стране и мире. Артистка уточнила, что не будет хранить молчание и отказываться от концертов по примеру Валерии и Стаса Махайлова. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» уверена, что на нее возложена особая миссия – терапевтическая, и она планирует воплотить ее в жизнь с помощью гастрольного тура по России. «Лично я как могу поддержать людей? Как поддержать моего зрителя и слушателя? Понимаю, что по зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия терапевтическая в распространении самых чистых и светлых чувств. И я понимаю, как это необходимо людям. Так что вместе с моей командой с терапевтической миссией мы все-таки отправляемся в тур по Дальнему Востоку с добрыми светлыми песнями, которые не раз в сложных жизненных ситуациях дарили людям только хорошие вибрации и веру, что все будет хорошо!» — сообщила Королева.К слову, однозначную позицию певица приняла и в отношении объявленной в стране частичной мобилизации. Артистка уточнила, что ее супруг – 53-летний Сергей Глушко – вполне может быть призвать в армию, потому что он бывший военный и имеет звание старшего лейтенанта. Правда, пока супругу Королевой не приносили повестку, возможно, из-за его возраста, но если вооруженным силам он все же понадобится, то звезда эстрады готова отпустить Тарзана на фронт. Поклонники Королевой полагают, что Глушко придерживается той же позиции. Сам он лично ситуацию не комментировал, но не раз делал громкие патриотические заявления, одно из них даже стоило ему дружбы с тещей Людмилой Порывай, живущей в США.