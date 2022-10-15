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Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества

Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества«Известия»: для защиты детей от киберпреступности следует повышать цифровую грамотностьСюжетНаселение России:

Дети более уязвимы перед киберпреступностью, чем взрослые, поскольку в силу возраста менее критично относятся к информации, получаемой в сети. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали способы защитить ребенка. В первую очередь следует повышать цифровую грамотность, а также использовать технические средства, например, антивирусы.

По данным «Лаборатории Касперского», по 15 процентов несовершеннолетних сталкивались с телефонным и онлайн-мошенничеством, у 13 процентов были взломаны аккаунты в соцсетях и других онлайн-сервисах.

Специалисты назвали угрозы, с которыми ребенок может столкнуться в сети. В первую очередь это вредоносные программы, взломы и скам. Для этого мошенники используют контент, близкий детям, например, онлайн-игры, маскируя под них свои программы.

Также злоумышленники могут пугать несовершеннолетних, например, устанавливая на телефон вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить штраф или перевести деньги для разблокировки устройства.

Чтобы обезопасить ребенка, эксперты советуют сочетать технические методы — например, программы родительского контроля, антивирусы, и повышать цифровую грамотность ребенка.

Также необходимо менять пароли, если они скомпрометированы, и установить двухфакторную аутентификацию банковской карты.

Однако наиболее важным специалисты считают научить ребенка не разглашать личную информацию в интернете и говорить «нет» на просьбы поделиться такими данными.

«Ни одна двухфакторная аутентификация не обезопасит вашего ребенка и вас так, как прямой и откровенный разговор», — резюмировал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что Центробанк наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах, а количество операций без согласия клиентов значительно выросло.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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