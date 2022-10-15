. "Небесный щит" спасет Европу от российских ракет
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"Небесный щит" спасет Европу от российских ракет

"Небесный щит" спасет Европу от российских ракет

15 государств Европейского союза поддержали проект European Sky Shield по укреплению европейской противовоздушной обороны (ПРО). Декларацию о "небесном щите" подписали министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Один из авторов инициативы – министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. На церемонии  подписания декларации присутствовали ее коллеги из Великобритании, Словакии, Норвегии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Нидерландов, Румынии, Словении, а также стран Прибалтики. В конце августа беспокойство насчет отсутствия должной противоракетной системы выражал канцлер ФРГ Олаф Шольц.


Цель "Небесного щита" заключается в закрытии брешей в существующей системе ПРО, отмечает телеканал. Так, особенно актуальным Европе кажется вопрос отражения гипотетических атак баллистическими ракетами.

Ламбрехт подчеркнула, что европейская декларация по ПРО поможет не только сэкономить деньги на покупку оружия, но и взять на себя коллективную ответственность за собственную безопасность. Министр подчеркнула, что Евросоюзу важно добиться "эффектов взаимодействия" в политической, финансовой и технологической сферах.

"Таким образом мы сможем взять на себя совместную ответственность за безопасность нашего континента", — отметила глава Минобороны Германии.

Украинский конфликт доказал Берлину важность построения эффективной системы противовоздушной обороны, утверждают авторы материала Das Erste. Боевые действия с участием России "фундаментально" изменили отношение стран НАТО к безопасности в Европе: раньше местное ПРО было нацелено на отражение потенциальных атак со стороны Ирана.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз взять на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности.

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По материалам: uposters.ru

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