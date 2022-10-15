. Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России
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Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России

Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России
Худяков высказался о побеге певца Никиты Преснякова. Вслед за Аллой Пугачевой из страны уехал ее внук Никита Пресняков. А ведь еще недавно молодой человек вместе с женой жил в замке знаменитой бабушки. Депутат рассказал, кто теперь присматривает за недвижимостью, которая оценивается в миллиард. После отъезда Аллы Борисовны в звездном замке в деревне Грязь остался жить Никита Пресняков. Но, как известно, после объявления частичной мобилизации певец уехал из России — по одним данным, он улетел в Америку, по другим, перебрался в Прибалтику. Теперь в апартаментах певицы живут другие люди. «Никита оставил замок, узнав, что туда собираются доставить повестку. Он не просто бежал из России, а бросил публику, не придя на спектакли, доехал до границы и перешел ее пешком. Юноша «продуманный», как и все окружение Аллы Борисовны, — его не задержали, и теперь он в Прибалтике, где у него есть гражданство. А в замке новый «управляющий» — водитель Пугачевой и его приемный сын с семьей — двоюродный внук певицы. Жители деревни Грязь просят провести проверку сточных вод, говорят — «пугачевцы давно нарушают». Неудивительно, замок — сам по себе нарушение!» — написал в личном блоге политик Роман Худяков.
Шофера Примадонны зовут Игорь Польшиков, он работает на артистку с середины 90-х. Несколько лет назад водитель взял к себе на воспитание внучатого племянника Аллы Борисовны (внука умершего брата певицы). Худяков обсудил не только недвижимость Пугачевой, но и ее визит на концерт Земфиры. «Звездная тусовочка» разбегается из страны — им некомфортно — и пытается демонстрировать радость и единство за рубежом. Земфира, похоже, испытывает боль рядом с Пугачевой, которую раньше называла «безголосой». Но теперь они обе — люди без Родины, да еще и с колоссальным самомнением «звездулин». Одна считает россиян «холопами» и «рабами», другая записывает никому не нужные песни с отсылкой к Библии — совсем крыша отъезжает. У Пугачевой, которую мы увидели, увы, сдающей Родину врагу — на лице что угодно, но только не улыбка. Тянули ее, похоже, за углы рта помощники. Человек в таком состоянии ума должен не просто «уходить со сцены» (уже уходила), но и исчезать со всех радаров. А она решила «триумфально» вернуться. Встреча бывших певиц, — одна из которых давно не записывает новые песни, потому что не может, и вторая, которая записывает, но лучше бы этого не делала — талант иссяк, поклонники тоже, — выглядит вымученной», — высказался депутат.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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