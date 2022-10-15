. Николай Басков рассказал, как боролся с онкологией

Певец Николай Басков пережил тяжелое время. Три года назад в семье Николая Баскова произошла трагедия. Отец певца Виктор Владимирович скончался от рака мозга. Артист признался, что пока его папа боролся с онкологией, он жил в огромном напряжении. Басков сделал все, чтобы помочь отцу выжить, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. «На работе я старался держать лицо, быть позитивным. Каждый месяц приходили нерадостные анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда он уже не узнавал нас с мамой», — вспомнил Николай.Чтобы оплачивать отцу лучшее лечение, Басков трудился без отдыха. Улыбаться на людях в такое тяжелое время музыканту было очень тяжело, но он старался держаться. «Я много работал, поскольку все процедуры дорогостоящие. Все это отразилось на моем психологическом состоянии», — процитировала артиста «Экспресс газета».