. Официально: В Gotham Knights на Xbox Series X | S и Playstation 5 будет только 30 FPS

Вадим Карасев





Ранее на этой неделе появился слух, что игра Gotham Knights, которая представляет собой нацеленный на кооператив экшен, получит на новых консолях только режим в 30 FPS. Копии игры уже у журналистов, и вчера о наличии лишь одного режима в Gotham Knights на консолях Playstation 5 сообщил один из пользователей ResetEra, который получил возможность опробовать проект. Теперь этой информации есть и официальное подтверждение.

Исполнительный продюсер WB Games Montreal Флер Марти подтвердила в Discord, что в игре Gotham Knights на новых консолях не будет возможности выбрать режим производительности. Игрокам будет доступен лишь один режим с частотой 30 кадров в секунду. По ее словам, игрокам будут доступны только 30 FPS из-за особенностей игры и возможности полностью независимого кооперативного прохождения проекта в высоко детализированном открытом мире.





Релиз Gotham Knights состоится на следующей неделе — 21 октября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

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