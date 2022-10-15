. Описано будущее рынка криптовалют
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Описано будущее рынка криптовалют

Описано будущее рынка криптовалютЭксперт Русяев: криптовалюта будет существовать, пока есть необходимость в расчетах

Криптовалюта и технологии блокчейн жизнеспособны настолько же, насколько жизнеспособны деньги, как явление, а, возможно, даже больше, считает эксперт по криптовалюте Илья Русяев. Он также поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего рынка криптовалют.

До конца года курсы основных монет могут упасть или вырасти, но это не так важно, считает эксперт. По его мнению, нужно перестать смотреть на криптовалюты, как на спекулятивный инструмент, и начать рассматривать как полезный инструмент для международных расчетов.

«Сейчас много рисков относительно блокировок российских пользователей на западных биржах. Россиянам пытаются заблокировать возможность работы с криптовалютой. Но технологически эта задача решается только глобальным отключением интернета и электроэнергии по всему миру. Закроют биржи и кошельки, которые подчиняются западным регуляторам — останутся азиатские и другие независимые платформы, останутся холодные кошельки и P2P-торговля», — отметил Русяев.

Этот факт, по словам эксперта, демонстрирует, что глобальная централизация губительно влияет на доверие к финансовым инструментам. И это показывает, что даже мощные западные финансовые институты не способны заблокировать использование блокчейн технологий.

Собеседник «Ленты.ру» считает, что мировой кризис обнажил проблемы современной финансовой системы. Выяснилось, что никто в мире не защищен от потери своих активов из-за централизованного контроля, поделился Русяев. Ведь сегодняшняя реальность такова, что из-за международного конфликта ваши деньги в другой стране могут заморозить просто по факту гражданства.

«Крипта на сегодня чуть ли не единственное средство, которое позволяет совершать трансграничные переводы без страха блокировок аккаунтов и транзакций. До тех пор, пока людям будет необходимо рассчитываться между собой за товары и услуги, и до тех пор, пока будет потребность владеть своими активами — криптовалюта будет существовать», — высказался эксперт.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.

Ранее крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Им предоставили возможность вывести средства со счетов до 27 октября.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Описано будущее рынка криптовалют
Описано будущее рынка криптовалют
Подборка забавных комментариев (18 фото)
Подборка забавных комментариев (18 фото)
Напоминаем: сегодня из Game Pass удаляют сразу 6 игр
Напоминаем: сегодня из Game Pass удаляют сразу 6 игр
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
"Смотрите, что бабка в юности делала!": Беркова хочет похвастаться перед внуками своим порно
"Смотрите, что бабка в юности делала!": Беркова хочет
Кондулайнен о романе с Жириновским: «Нельзя было быть вместе, иначе бы мы все потеряли»
Кондулайнен о романе с Жириновским: «Нельзя было быть вместе, иначе
Стало известно о брошенных при отступлении списках обучавшихся в ФРГ бойцов ВСУ
Стало известно о брошенных при отступлении списках обучавшихся в ФРГ
Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой связью
Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой
Как вернуть юность и свежий взгляд за 10 минут: секреты макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе
Как вернуть юность и свежий взгляд за 10 минут: секреты макияжа,
В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому «Посейдону»
В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому
Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества
Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества

Топ на сегодня

Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы
Россиян предупредили о подорожании газировки
Россиян предупредили о подорожании газировки
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети

Еще по теме

Глава ФНС хочет обложить налогом майнинг криптовалют
Биткоин может упасть до 10 тысяч долларов – эксперты
Эксперт: падение на 15% для биткоина ещё не конец
Где получать информацию о биткоине и других криптовалютах