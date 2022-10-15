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Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть

Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефтьАналитик Рыков связал сложности потолка цен на нефть с нерыночностью механизмаСюжетСпециальная военная операция на Украине

Странам Запада трудно согласовать потолок цен на российскую нефть из-за того, что сама эта процедура нерыночная. Так трудности с установлением ограничений на стоимость углеводородов в беседе с «Лентой.ру» описал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Это явно нерыночное образование, потому что сегодня можно установить потолок цен на российскую нефть, а завтра еще на что-нибудь. Поэтому прийти к какому-то однозначному соглашению достаточно тяжело», — объяснил аналитик.

По его мнению, ограничения будут установлены в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

«42 доллара — это цена отсечения по бюджетному правилу, а 60 — это комфортная цена, которая позволяет функционировать отрасли и каким-то инвестиционным проектам, но не позволяет получать дополнительную прибыль, которая может быть направлена на развитие и что-то еще. Но это все пока спекуляции, потому что совершенно не понятно, насколько крупные азиатские страны будут поддерживать этот ценовой потолок из-за очень двойственного характера этого инструмента», — заключил Юрий Рыков.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Запад еще не принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть. Глава ведомства добавила, что никто из коалиции США и их партнеров не покупает и не планирует покупать российскую нефть. Однако введение потолка стоимости стабилизирует ситуацию на глобальном энергетическом рынке.

Введение потолка цен на российскую нефть подразумевает, что Россия не сможет продавать энергоресурсы по цене, которую установят западные страны. Эта мера была принята в рамках восьмого пакета санкций из-за начала специальной военной операции на территории Украины. Ее цель — снизить доходы России от продажи углеводородов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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