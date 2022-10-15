. Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отар Кушанашвили наговорил себе на статью

Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Скандальный журналист Отар Кушанашвили признался, что из-за него избивали Леру Кудрявцеву. Откровения журналиста могут стоить ему свободы. Уголовное наказание журналисту, по мнению адвоката Андрея Алешкина, светит за слежку, которую тот вел за коллегой Лерой Кудрявцевой и получал за это вознаграждение от ее богатого любовника. Более того, собранные Кушанашвили сведения любовник Кудрявцевой использовал против нее, избивал и запрещал работать на ТВ. Юрист оценил алчный поступок Кушанашвили как разглашение персональных данных.
«Нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает ответственность от четырех лет лишения свободы, поскольку ведущий, как я полагаю, использовал свое служебное положение. У Леры Кудрявцевой есть все шансы получить моральную компенсацию», - прокомментировал «дело» Кушанашвили адвокат сайту «Экспресс-газета». Алешкин посоветовал Кушанашвили «стоять в храме на коленях и просить прощения у бога», а не кичиться своим поступком перед публикой.
# Шоу-бизнес Кушанашвили Отар
По материалам: z-aya

Последние новости

CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
«Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей Бебуришвили об ушедшей от рака маме
«Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей
Как приятно заниматься зарядкой с пушистиком
Как приятно заниматься зарядкой с пушистиком
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти
Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти
Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы
Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы
Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях
Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях
Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу плохо, у меня больное сердце»
Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу
Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
ЦБ будет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
ЦБ будет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием

Еще по теме

Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Кушанашвили озвучил феноменальные заработки Леры Кудрявцевой
Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой