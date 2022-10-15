. Отменены финансовые проверки получателей бюджетных средств

До конца 2022 года в рамках государственного (муниципального) финансового контроля Казначейство не будет проводить проверки в отношении главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Такое постановление кабмина от 14.04.2022 вступает в силу 15 октября.

Уточняется, что уже начатые проверки либо приостановят до 1 января 2023 года, либо завершат не позднее 20 рабочих дней с даты вступления постановления в силу.

Также по обращениям сроки исполнения ранее выданных предписаний продлят не менее чем до конца 2022 года.

Требование не распространяется на проверки по поручениям Президента, Правительства и требованиям Генерального прокурора, ФСБ и МВД.



