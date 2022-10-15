. Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи

Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи

Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощиПентагон сообщил, что в новый пакет военный помощи Украине войдут боеприпасы к HIMARS

Министерство обороны США раскрыло, что должно войти в новый пакет военный помощи на 725 миллионов долларов, которую Вашингтон выделит Украине. Отмечается, что пакет содержит боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает РИА Новости.

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, пять тысяч 155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования», — заявили в Пентагоне.

Помимо этого США передадут Киеву противотанковые орудия, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, транспортные средства, а также патроны. В американском оборонном ведомстве уточнили, что с января 2021 года предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани рассказал, что часть союзников Парижа прилагают максимум усилий для того, чтобы конфликт на Украине затянулся на годы вперед, а Европа таким образом стала гораздо слабее.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ковальчук: «На съемках с Александром Абдуловым просто хохотали, а потом он звал меня на Новый год»
Ковальчук: «На съемках с Александром Абдуловым просто хохотали, а
Валерия показала, как занимается йогой в купальнике
Валерия показала, как занимается йогой в купальнике
Татьяна Брухунова разгневала поклонников своей бедой
Татьяна Брухунова разгневала поклонников своей бедой
Софию Ротару даже не стали звать в Россию на съемки
Софию Ротару даже не стали звать в Россию на съемки
Наташа Королева рассказала о своей «особой миссии»
Наташа Королева рассказала о своей «особой миссии»
Анастасия Волочкова высказалась о завистниках и долге мужа
Анастасия Волочкова высказалась о завистниках и долге мужа
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи
Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи
Россия отказала Минску в технологиях оборудования самолетов в ядерные носители
Россия отказала Минску в технологиях оборудования самолетов в ядерные
На Дом-2 Кутузовым предлагают начать новую жизнь
На Дом-2 Кутузовым предлагают начать новую жизнь
Байден выделил новый пакет военной помощи Украине
Байден выделил новый пакет военной помощи Украине
Second Extinction из Game Pass выйдет в полноценный релиз в ноябре
Second Extinction из Game Pass выйдет в полноценный релиз в ноябре

Топ на сегодня

Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу,
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста

Еще по теме

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов
Пентагон раскрыл состав нового пакета помощи США
США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили
Байден выделил новый пакет военной помощи Украине