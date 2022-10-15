. Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox

Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox


Platinum Games некогда сотрудничала с Microsoft в рамках разработки игры Scalebound. Проект так и не вышел в релиз, и в целом игры Platinum Games в последние годы не часто добираются до консолей Xbox.

Портал VGC решил поинтересоваться у генерального директора Platinum Games Ацуши Инаба, почему их игры не выходят на Xbox. В частности, журналисты поинтересовались недавними проектами The Wonderful 101 Remastered и Sol Cresta. Инаба заявил, что основная проблема — «нехватка рук»:

Причина просто в том, что мы не успели, потому что у нас не было достаточного количества рабочих рук. По сути, мы были слишком заняты разработкой, чтобы включить Xbox в качестве платформы для релиза. Вот и все.

Далее Инаба заявил, что студия заинтересована в поддержке «как можно большего количества платформ»:

Xbox является очень важной аппаратной платформой, и мы определенно хотим держать Xbox в поле нашего зрения, выпуская наши игры. Мы хотим выпускать наши игры на как можно большем количестве платформ в будущем, поэтому у нас определенно есть заинтересованность в Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
«Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей Бебуришвили об ушедшей от рака маме
«Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей
Как приятно заниматься зарядкой с пушистиком
Как приятно заниматься зарядкой с пушистиком
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти
Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти
Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы
Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы
Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях
Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях
Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу плохо, у меня больное сердце»
Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу
Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
ЦБ будет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
ЦБ будет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием

Еще по теме

Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound
Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
По Games With Gold игры с Xbox 360 принадлежат игрокам, а игры с Xbox One — нет