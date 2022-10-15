Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
Platinum Games некогда сотрудничала с Microsoft в рамках разработки игры Scalebound. Проект так и не вышел в релиз, и в целом игры Platinum Games в последние годы не часто добираются до консолей Xbox.
Портал VGC решил поинтересоваться у генерального директора Platinum Games Ацуши Инаба, почему их игры не выходят на Xbox. В частности, журналисты поинтересовались недавними проектами The Wonderful 101 Remastered и Sol Cresta. Инаба заявил, что основная проблема — «нехватка рук»:
Причина просто в том, что мы не успели, потому что у нас не было достаточного количества рабочих рук. По сути, мы были слишком заняты разработкой, чтобы включить Xbox в качестве платформы для релиза. Вот и все.
Далее Инаба заявил, что студия заинтересована в поддержке «как можно большего количества платформ»:
Xbox является очень важной аппаратной платформой, и мы определенно хотим держать Xbox в поле нашего зрения, выпуская наши игры. Мы хотим выпускать наши игры на как можно большем количестве платформ в будущем, поэтому у нас определенно есть заинтересованность в Xbox.