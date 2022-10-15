. Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО поддерживать государство»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО поддерживать государство»

Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО поддерживать государство»

Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО поддерживать государство»

Полина Агуреева переживает из-за ситуации в мире. Актриса отмечает, что нужно поддержать тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий и участвует в СВО.


46-летняя Полина Агуреева выступила с поддержкой тех, кто сражается в зоне боевых действий. Она также призналась, что с сочувствуем относится к соседней стране.

«Быть с Россией — это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО, поддерживать государство, потому что мы проживаем сейчас страшную трагедию с братской нам страной Украиной, над которой произвели кровавейший эксперимент, но этот эксперимент произвели не мы и мы просто пытаемся сейчас спасаться», — уверена актриса.

В интервью Антону Красовскому звезда сериала «Жизнь и судьба» также раскритиковала современных либералов.

«Либерал должен быть патриотом, потому что, если ты живешь в нашей стране, то тебе, по крайней мере за нее больно. Во всяком случае, то, что говорят флагманы условно либерального движения, например, Быков или Ксения Ларина, это, конечно, не укладывается у меня в голове», — негодует она в программе «Антонимы» канала RT.

Агуреева отметила, что ее взгляды разделяет и старший сын Петр, который родился в браке с Иваном Вырыпаевым. Сейчас артистка счастлива в браке с 31-летним Федором Малышевым. Вместе они растят сына Тимофея.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Байден выделил новый пакет военной помощи Украине
Байден выделил новый пакет военной помощи Украине
Second Extinction из Game Pass выйдет в полноценный релиз в ноябре
Second Extinction из Game Pass выйдет в полноценный релиз в ноябре
Подборка забавных комиксов про котов (19 фото)
Подборка забавных комиксов про котов (19 фото)
Евродепутат заявил о мечте союзников затянуть конфликт на Украине на годы
Евродепутат заявил о мечте союзников затянуть конфликт на Украине на
Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО поддерживать государство»
Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас
Красотка Джессика Чистейн на премьере
Красотка Джессика Чистейн на премьере
Депутат из Смоленска записался добровольцем для участия в СВО
Депутат из Смоленска записался добровольцем для участия в СВО
Молочный союз России оценил последствия ухода Danone
Молочный союз России оценил последствия ухода Danone
Комнатные цветы, которые должны быть в доме: какие растения привлекают любовь
Комнатные цветы, которые должны быть в доме: какие растения
Лунный день сегодня 15 октября 2022 года
Лунный день сегодня 15 октября 2022 года
Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем
Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем
Представили сравнение геймплея оригинального Dead Space с ремейком
Представили сравнение геймплея оригинального Dead Space с ремейком

Топ на сегодня

Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу,
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста

Еще по теме

Звезда сериала «Физрук» Евгения Дмитриева родила от своего ученика
Полина Максимова познакомила родителей с Егором Корешковым
Новости шоу-бизнеса сегодня, 14.01.2016: личная жизнь российских звезд, тайны, новости сейчас, 14 января
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом РФ