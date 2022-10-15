. Полина Агуреева: «Быть с Россией – это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО поддерживать государство»

Полина Агуреева переживает из-за ситуации в мире. Актриса отмечает, что нужно поддержать тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий и участвует в СВО.

46-летняя Полина Агуреева выступила с поддержкой тех, кто сражается в зоне боевых действий. Она также призналась, что с сочувствуем относится к соседней стране.

«Быть с Россией — это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО, поддерживать государство, потому что мы проживаем сейчас страшную трагедию с братской нам страной Украиной, над которой произвели кровавейший эксперимент, но этот эксперимент произвели не мы и мы просто пытаемся сейчас спасаться», — уверена актриса.

В интервью Антону Красовскому звезда сериала «Жизнь и судьба» также раскритиковала современных либералов.

«Либерал должен быть патриотом, потому что, если ты живешь в нашей стране, то тебе, по крайней мере за нее больно. Во всяком случае, то, что говорят флагманы условно либерального движения, например, Быков или Ксения Ларина, это, конечно, не укладывается у меня в голове», — негодует она в программе «Антонимы» канала RT.

Агуреева отметила, что ее взгляды разделяет и старший сын Петр, который родился в браке с Иваном Вырыпаевым. Сейчас артистка счастлива в браке с 31-летним Федором Малышевым. Вместе они растят сына Тимофея.