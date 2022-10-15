. Порядка тысячи ростовчан записались на курсы военной и медицинской подготовки
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Порядка тысячи ростовчан записались на курсы военной и медицинской подготовки

Порядка тысячи ростовчан записались на курсы военной и медицинской подготовки

По инициативе главы Ростовской области Василия Голубева открылись курсы медицинской и военной подготовки, которые пользуются популярностью у жителей региона, – на занятия записалось около тысячи человек.

Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.


Занятия проводятся в Ростове на базе военного учебного центра при Донском государственном техническом университете. Слушатели двухдневных курсов могут бесплатно получить или повысить боевые навыки, а также узнать об оказании первой помощи.

Программа подготовки состоит из теории и практических занятий - на полигоне учат метать гранты, собирать и разбирать автомат и вести прицельный огонь по мишеням.

Занятия ведут преподаватели с боевым опытом.

Сообщается, что если курсы будут востребованы, то их откроют и в других городах – Таганроге, Волгодонске, Азове и Шахтах.

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По материалам: uposters.ru

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