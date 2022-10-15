. "Претензии есть только к брату": сестра Градского судится с наследниками артиста

Вадим Карасев

Певец и композитор Александр Градский в прошлом декабре умер в Москве в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга. Двоюродная сестра мэтра Наталья недовольна, что после его смерти ей не достались квартира и дача отца. Женщина собирается судиться с наследниками артиста.

Наталья намерена подать иск к наследникам Александра Градского. Женщина претендует на дачу в Расторгуево и квартиру, располагающуюся на Бережковской набережной.

"В 2002 году, когда папа умер, брат скрыл от меня его смерть и спешно оформил недвижимость на себя. Показал завещание: якобы отец сам отписал Саше, а не мне, все имущество, - рассказывала сестра артиста несколько месяцев назад. - При жизни брата изменить эту несправедливую ситуацию я не могла: с его связями все мои попытки были бесполезны. Да что и говорить, если Саша спрятал от меня могилу папы. Мне, родной дочери, по его указке даже не выдали свидетельство о смерти!" - утверждает Наталья.[b][/b]



Спустя 20 лет женщина все же смогла не только отыскать могилу отца, но и стать ее распорядителем. Однако на этом Наталья не собирается останавливаться.

Буду бороться за квартиру и наше родовое гнездо в Расторгуево. Представлять мои интересы в российском суде будут несколько адвокатов, имена которых я пока не могу называть. Выиграю - значит, выиграю. Проиграю - так проиграю. Я всегда за справедливость: чужого мне не надо, так почему я должна раздаривать свое?

В то же время у Натальи нет каких-либо претензий к наследникам Александра Градского. "Претензии у меня были и есть только к брату, но закон так устроен, что, если при жизни он не успел или не захотел решить эти проблемы, они переходят к наследникам, - добавила Наталья. - Даже наоборот, я не раз пыталась восстановить родственные связи с Даней, старшим Сашиным сыном. Приглашала его на свое 45-летие, которое отмечала в Москве. Он ответил "да-да", но в последний момент отказался: позвонил, сказал, что заболел. Так что моя совесть чиста. Для себя я знаю, что все делаю правильно", - рассказала двоюродная сестра мэтра "Комсомольской правде".

Сестра Градского назвала артиста "очень жадным"

Наталья считает, что Александр Градский вынудил ее отца, находившегося при смерти, подписать в невменяемом состоянии необходимые документы прямо в больнице, после чего объявил родственнице, что покойный якобы лишил ее наследства.

"Саша уговаривал что-то подписать моего папу, не позволив врачам принять больного и оказать первую помощь. Мой отец подписал, его отправили в реанимацию. Через три дня он умер от воспаления легких, а Саша больше не появлялся в больнице. Был, наверное, занят оформлением моего наследства на себя", - высказалась сестра.

Наталья вспомнила слова Александра Градского. "Саша говорил: "Ты со мной не связывайся, я Градский". А я полушутя отвечала, что найду адвоката, который не будет его поклонником. И пыталась. Но, понимаете, у меня второй ребенок — аутист, в какой-то момент подумала, что сейчас всю жизнь на это положу, начну бегать по судам… Не знаю, наверно, была не права, наверно, была бессребреником, наверно, была слишком молодой, 30-летней. Но постоянно, когда мы с братом встречались или созванивались, спрашивала: "Ты не передумал? Ты ведь якобы не согласен с поступком моего отца. Не хочешь вернуть полагающееся? Или хотя бы объясни, почему он так поступил? Чтоб я жила с этой мыслью, зная, что сделала не так". Ни разу брат мне не ответил. Саша был очень богатым человеком, но очень жадным", - цитирует "СтарХит" Наталью.