. Пригожин объяснил небывалую популярность певца Шамана
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Пригожин объяснил небывалую популярность певца Шамана

Пригожин объяснил небывалую популярность певца Шамана
Певец Шаман неожиданно стал очень популярен. Певец Ярослав Дронов, прославившийся как Shaman, в этом году взлетел на небывалые высоты своей популярности. Равнодушных к артисту сегодня, пожалуй, нет ни в шоу-бизнесе, ни среди жителей страны. При этом, хейта в адрес артиста предостаточно. Недоброжелатели уверяют, что Shaman – искусственно раздутый проект, в раскрутку которого вложены небывалые ресурсы, а не новая звезда своего времени. Между тем, продюсер Иосиф Пригожин не видит ничего сверхординарного в том, что Shaman сегодня стал героем эстрады. Логика, по мнению специалиста, тут заключается в том, что артист проявил себя в нужное время.
«Если изучить его прошлое, то вы удивитесь, в каком количестве проектов SHAMAN принимал участие. Это и «Голос», и другие музыкальные проекты. И ему все время чего-то не хватало для того, чтобы покорить зрителей. И вдруг появилось нужное время, когда он смог выпустить хит, получивший отголоски в сердцах многих людей. Он попал в момент, когда есть потребность в патриотизме и совокупность обстоятельств дали такой феноменальный результат», - объяснил «Вечерней Москве» популярность Пригожин.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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