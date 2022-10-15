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Признаки, которые помогут понять, что вы под защитой ангела-хранителя

Признаки, которые помогут понять, что вы под защитой ангела-хранителя

Есть несколько признаков, которые помогут понять, что человек находится под надежной защитой ангела-хранителя. Для этого следует как можно чаще смотреть по сторонам и тогда удастся их заметить.

Как понять, что ангел-хранитель рядом


Ощущается чье-то присутствие

Нередко люди сталкиваются с ситуацией, когда в ушах появлялся громкий звон и ощущалось чье-то присутствие. Это является одним из признаков, указывающим, что ангел рядом.

Постоянно слышится свое имя, когда рядом никого нет

Многие могут объяснить это появлением проблем с психикой. Но если такое происходит, нужно задуматься, ведь не исключено, что ангел подобным образом пытается подать знак. Это может означать, что человек находится под защитой и ему нечего бояться. Самое главное — это верить в лучшее, и тогда произойдет чудо.

Часто встречаются одинаковые числа


Если все время встречаются одинаковые числа, то это явно не совпадение. Подобным образом Вселенная может подать знак и хочет что-то сказать.

В облаках просматриваются фигуры

Ангелы иногда посылают людям подсказки не только по ночам, но и днем. Именно поэтому стоит как можно чаще смотреть на небо и пытаться разглядеть там знакомую фигуру. Если четко будет просматриваться какая-то фигура, крылья, лицо либо руки, то нужно понимать, что это ангел таким образом подает сигнал о своем существовании.

Вспышка в небе и падающая звезда

Нередко ангел может напоминать о своем существовании благодаря ночным вспышкам и бликам в небе. Чтобы это понять, стоит взглянуть в ночное небо. В этот момент можно мысленно о нем подумать и вглядеться в кромешную темноту. Не исключено, что в этот момент упадет звезда или появится вспышка, что и является знаком присутствия ангела.

Летают перья


Летающие перья являются еще одним знаком, указывающим, что ангел-хранитель рядом и всегда готов прийти на помощь. Нередко такое случается в местах, где рядом нет ни одной птицы, а перышко летает в воздухе. Если его забрать и спрятать в темном месте, то оно будет служить оберегом, принесет удачу и защитит от всего плохого.

Часто слышится одна и та же мелодия

Если человек часто сталкивается с одной и той же мелодией, либо вспоминает ее во время серьезного разговора, это может служить знаком присутствия ангела в его жизни. В таком случае необходимо понять, что же он пытается донести.

Часто видеть на небе радугу

Если в тяжелый период или во время тоски взглянуть в небо и увидеть радугу, это является знаком того, что ангел-хранитель рядом и не стоит грустить. Таким образом он хочет поднять настроение и оказать поддержку в нужный момент.

Часто садятся бабочки


Во многих культурах  бабочек считают посланниками из другого мира. Это могут быть усопшие родственники, которые по-прежнему продолжают проявлять заботу о человеке. Если в тяжелый период времени бабочка села на человека, это может служить знаком, который послал ангел. Он как бы своими руками прикасается к человеку, показывая свое присутствие рядом и надежную защиту.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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