. Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси

Проверенная временем автомобильная марка LADA и сегодня востребована на всем постсоветском пространстве и в мире. В Белоруси 3 года действует дилерская сеть ПАО «АВТОВАЗ». Автосалон LADA в Минске и его представительства в республике являются официальным представителем производителя прославленных авто.

Услуги автосалона

Белорусский монобрендовый автосалон LADA специализируется на марках автомобиля одного производителя. Сотрудники магазина регулярно проходят обучение на АВТОВАЗе и знают все особенности современных моделей.

Покупка автомобиля

Консультации и рекомендации менеджеров при покупке машины помогут определиться с выбором модификации авто и его комплектации. Покупка машины у официального представителя сохраняет для покупателя все гарантийные обязательства завода изготовителя.

В автосалонах LADA есть возможность увеличить свои финансовые возможности и приобрести автомобиль более высокого класса, чем планировали ранее. Банки партнеры предлагают выгодные условия автокредита. Оформить заем можно в салоне непосредственно при покупке.

Предпродажная подготовка включает в себя антикоррозийную обработку https://lada.by/anticor/. Недолгая процедура предохранит машину от дорожных реагентов и капризов погоды, сохранит экстерьер автомобиля в лучшем виде. Повторная обработка увеличивает эксплуатационные качества.

Гарантийное обслуживание

При соблюдении всех условий гарантийного обслуживания ремонт и замена дефектных деталей автовладельцу бесплатно. Сервисная служба автосалона использует в работе только оригинальные запчасти и материалы.

Постгарантийное обслуживание

После завершения срока гарантии автомобиль также нуждается в своевременном уходе и ремонте. Сервисная служба автосалона выполняет все виды технического обслуживание автомобиля с соблюдением технологий АВТОВАЗ:

  • диагностика технических узлов и систем;
  • плановое техобслуживание;
  • ремонт любой сложности;
  • кузовной ремонт;
  • тюнинг автомобиля.

Высокое качество автомобилей исключает частые ремонты, клиенты салона больше интересуются тюнинговыми услугами. Выше уже говорилось об антикоррозийной обработке. У клиентов автосалона LADA популярна услуга по шумоизоляции железного друга https://lada.by/antinoise/. Обработка поверхностей составом PRIM антишум в два раза снижает силу звуков и вибрации дороги. Дополнительный бонус мероприятия - защита кузова от песка и гравия, от коррозии.

Для покупателей салона, пользующихся услугами сервиса, разработана система скидок. На отдельные виды работ проводятся акционные мероприятия.

Где нас найти

Основной автосалон LADA расположен в Минске. Представительства находятся в Бобруйске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте и других областных центрах. Разветвленная сеть салонов и автосервисов и единое бизнес пространство позволяют оперативно решать все вопросы автовладельца, в каком бы городе он не находился.

# Авто

Последние новости

В Приморье районного военкома нашли погибшим
В Приморье районного военкома нашли погибшим
Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в Африке»
Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в
"Небесный щит" спасет Европу от российских ракет
"Небесный щит" спасет Европу от российских ракет
Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже более 25 млн игроков
Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля
Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля
Урегулирование налоговых споров
Урегулирование налоговых споров
Оценена безопасность газопровода из России в Турцию
Оценена безопасность газопровода из России в Турцию
Забавный комикс о материнских буднях (16 фото)
Забавный комикс о материнских буднях (16 фото)
Народные приметы 16 октября 2022 года, в день Дионисия, подскажут, что можно сделать для своей безопасности
Народные приметы 16 октября 2022 года, в день Дионисия, подскажут,
В Африке рассказали о ревнующей к России Франции
В Африке рассказали о ревнующей к России Франции
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая

Топ на сегодня

Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности
Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности

Еще по теме

«АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW
Спортивный автомобиль автомобиль Lada Xray ставят на конвейер
Новую версию LADA Granta готовит «АвтоВАЗ»
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta