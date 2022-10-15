. Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси

Вадим Карасев

Проверенная временем автомобильная марка LADA и сегодня востребована на всем постсоветском пространстве и в мире. В Белоруси 3 года действует дилерская сеть ПАО «АВТОВАЗ». Автосалон LADA в Минске и его представительства в республике являются официальным представителем производителя прославленных авто.

Услуги автосалона

Белорусский монобрендовый автосалон LADA специализируется на марках автомобиля одного производителя. Сотрудники магазина регулярно проходят обучение на АВТОВАЗе и знают все особенности современных моделей.

Покупка автомобиля

Консультации и рекомендации менеджеров при покупке машины помогут определиться с выбором модификации авто и его комплектации. Покупка машины у официального представителя сохраняет для покупателя все гарантийные обязательства завода изготовителя.

В автосалонах LADA есть возможность увеличить свои финансовые возможности и приобрести автомобиль более высокого класса, чем планировали ранее. Банки партнеры предлагают выгодные условия автокредита. Оформить заем можно в салоне непосредственно при покупке.

Предпродажная подготовка включает в себя антикоррозийную обработку https://lada.by/anticor/. Недолгая процедура предохранит машину от дорожных реагентов и капризов погоды, сохранит экстерьер автомобиля в лучшем виде. Повторная обработка увеличивает эксплуатационные качества.

Гарантийное обслуживание

При соблюдении всех условий гарантийного обслуживания ремонт и замена дефектных деталей автовладельцу бесплатно. Сервисная служба автосалона использует в работе только оригинальные запчасти и материалы.

Постгарантийное обслуживание

После завершения срока гарантии автомобиль также нуждается в своевременном уходе и ремонте. Сервисная служба автосалона выполняет все виды технического обслуживание автомобиля с соблюдением технологий АВТОВАЗ:

диагностика технических узлов и систем;

плановое техобслуживание;

ремонт любой сложности;

кузовной ремонт;

тюнинг автомобиля.

Высокое качество автомобилей исключает частые ремонты, клиенты салона больше интересуются тюнинговыми услугами. Выше уже говорилось об антикоррозийной обработке. У клиентов автосалона LADA популярна услуга по шумоизоляции железного друга https://lada.by/antinoise/. Обработка поверхностей составом PRIM антишум в два раза снижает силу звуков и вибрации дороги. Дополнительный бонус мероприятия - защита кузова от песка и гравия, от коррозии.

Для покупателей салона, пользующихся услугами сервиса, разработана система скидок. На отдельные виды работ проводятся акционные мероприятия.

Где нас найти

Основной автосалон LADA расположен в Минске. Представительства находятся в Бобруйске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте и других областных центрах. Разветвленная сеть салонов и автосервисов и единое бизнес пространство позволяют оперативно решать все вопросы автовладельца, в каком бы городе он не находился.