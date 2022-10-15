. Прокачка нефти по поврежденному ранее участку трубопровода «Дружба» восстановлена
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Прокачка нефти по поврежденному ранее участку трубопровода «Дружба» восстановлена

Прокачка нефти по поврежденному ранее участку трубопровода «Дружба» восстановлена

Технические службы Польши отремонтировали поврежденный участок нефтепровод «Дружба» и смогли восстановить прокачку сырья. Об этом сообщается на сайте оператора польского участка трубопровода — компании PERN.

В среду, 12 октября, стало известно, что поздним вечером 11 октября была обнаружена разгерметизация трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от города Плоцка. В компании пояснили, что по этому участку нефть поступает в Германию.


На сайте PERN уточнили, что сейчас поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка. Причины, которые привели к разгерметизации выясняются, добавили в организации. Кроме того, ведется восстановление и очищение загрязненной нефтью территории.

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») ранее выразил мнение, что Польша должна пригласить Россию для совместного определения причин утечки на нефтепроводе «Дружба», это поможет исключить мысли о диверсии.

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По материалам: pnp.ru

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