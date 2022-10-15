. Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена, подтверждает еще один инсайдер

Вадим Карасев





Компания Rockstar никогда не подтверждала, что работает над оптимизацией Red Dead Redemption 2 до нового поколения консолей. Тем не менее, слухи об этом появлялись неоднократно, и разные инсайдеры сообщали, что такая разработка ведется. Теперь же сразу несколько инсайдеров подтверждают, что обновление не выйдет в релиз.

В июле этого года известный игровой инсайдер Tez2 сообщал, что Rockstar отменила работу над Next-gen обновлением Red Dead Redemption 2. Примерно в это же время официально было объявлено, что активное развитие онлайн составляющей Red Dead Redemption 2 прекращается. Теперь же еще один инсайдер, а именно Adrien Perea подтвердил, что «версия Red Dead Redemption 2 для нового поколения отменена».

Стоит сказать, что тот же инсайдер Adrien Perea сообщил, что в октябре выйдет в релиз next-gen версия Witcher 3: Wild Hunt.