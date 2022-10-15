. Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена, подтверждает еще один инсайдер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена, подтверждает еще один инсайдер

Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена, подтверждает еще один инсайдер

Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена, подтверждает еще один инсайдер


Компания Rockstar никогда не подтверждала, что работает над оптимизацией Red Dead Redemption 2 до нового поколения консолей. Тем не менее, слухи об этом появлялись неоднократно, и разные инсайдеры сообщали, что такая разработка ведется. Теперь же сразу несколько инсайдеров подтверждают, что обновление не выйдет в релиз.

В июле этого года известный игровой инсайдер Tez2 сообщал, что Rockstar отменила работу над Next-gen обновлением Red Dead Redemption 2. Примерно в это же время официально было объявлено, что активное развитие онлайн составляющей Red Dead Redemption 2 прекращается. Теперь же еще один инсайдер, а именно Adrien Perea подтвердил, что «версия Red Dead Redemption 2 для нового поколения отменена».

Стоит сказать, что тот же инсайдер Adrien Perea сообщил, что в октябре выйдет в релиз next-gen версия Witcher 3: Wild Hunt.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

"Смотрите, что бабка в юности делала!": Беркова хочет похвастаться перед внуками своим порно
"Смотрите, что бабка в юности делала!": Беркова хочет
Кондулайнен о романе с Жириновским: «Нельзя было быть вместе, иначе бы мы все потеряли»
Кондулайнен о романе с Жириновским: «Нельзя было быть вместе, иначе
Стало известно о брошенных при отступлении списках обучавшихся в ФРГ бойцов ВСУ
Стало известно о брошенных при отступлении списках обучавшихся в ФРГ
Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой связью
Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой
Как вернуть юность и свежий взгляд за 10 минут: секреты макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе
Как вернуть юность и свежий взгляд за 10 минут: секреты макияжа,
В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому «Посейдону»
В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому
Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества
Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества
Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена, подтверждает еще один инсайдер
Разработка next-gen версии Red Dead Redemption 2 отменена,
Раскрыта опасность экономической войны с Россией для США
Раскрыта опасность экономической войны с Россией для США
«Добрые люди приносят готовую еду»: отец Дмитрия Хворостовского о жизни после его смерти
«Добрые люди приносят готовую еду»: отец Дмитрия Хворостовского о
Лариса Долина испугалась сцены
Лариса Долина испугалась сцены
Зара рассказала, почему ее сыновья не пойдут по ее стопам
Зара рассказала, почему ее сыновья не пойдут по ее стопам

Топ на сегодня

Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские республики
В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские

Еще по теме

Инсайдер: Red Dead Redemption 2 обновят до Xbox Series X | S
Инсайдер: Red Dead Redemption получит ремейк, а Red Dead Redemption 2 оптимизацию до Xbox Series X | S
Обновление Red Dead Redemption 2 до Xbox Series X | S отменили, согласно данным инсайдера
Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно данным инсайдера