. Роль Максима Галкина сильно преувеличена, считает Кончаловский

Егор Кончаловский высказался об артисте Максиме Галкине. Недавно Алла Пугачева снова покинула Россию и уехала в Израиль. Примадонну осудили многие представители шоу-бизнеса, однако, Егор Кончаловский заявил, что понимает ее поступок. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. По словам актера и режиссера, поведение 73-летней певицы весьма ожидаемо. «Алла Борисовна, действительно, эпоха, при которой жил Леонид Брежнев. По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал», — поделился 56-летний Кончаловский.А вот, что касается мужа Аллы Борисовны, 46-летнего Максима Галкина*, то, по мнению режиссера, к юмористу приковано слишком много внимания. «В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина. Он прекрасный человек, шоумен. И в чем-то я его понимаю — въезжаешь в какую-то западную страну, тебя заставляют подписать документ, что ты не одобряешь, что ты против (особенно Прибалтика любит это практиковать). Не каждый устоит», — рассуждает Кончаловский.