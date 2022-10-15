. Роль Максима Галкина сильно преувеличена, считает Кончаловский
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Роль Максима Галкина сильно преувеличена, считает Кончаловский

Роль Максима Галкина сильно преувеличена, считает Кончаловский
Егор Кончаловский высказался об артисте Максиме Галкине. Недавно Алла Пугачева снова покинула Россию и уехала в Израиль. Примадонну осудили многие представители шоу-бизнеса, однако, Егор Кончаловский заявил, что понимает ее поступок. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. По словам актера и режиссера, поведение 73-летней певицы весьма ожидаемо. «Алла Борисовна, действительно, эпоха, при которой жил Леонид Брежнев. По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал», — поделился 56-летний Кончаловский.
А вот, что касается мужа Аллы Борисовны, 46-летнего Максима Галкина*, то, по мнению режиссера, к юмористу приковано слишком много внимания. «В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина. Он прекрасный человек, шоумен. И в чем-то я его понимаю — въезжаешь в какую-то западную страну, тебя заставляют подписать документ, что ты не одобряешь, что ты против (особенно Прибалтика любит это практиковать). Не каждый устоит», — рассуждает Кончаловский.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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