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Россия отказала Минску в технологиях оборудования самолетов в ядерные носители

Россия отказала Минску в технологиях оборудования самолетов в ядерные носителиМИД: РФ не планирует давать Минску технологии оборудования самолетов в ядерные носители

Россия отказала Белоруссии в передаче технологий для оборудования самолетов в ядерные носители. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время речь идет о передаче Минску комплексов Искандер-М с обычными ракетами, а также придании части самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие.

«При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — подчеркнул Воронцов, добавив, что белорусские системы не будут оснащаться ядерными боезарядами.

Дипломат указал, что в настоящее время все чаще звучат призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток, поэтому Москва и Минск учитывали подобную возможность при проработке контрмер.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии полковник Виктор Тумар сообщил, что в республику скоро прибудут военные из России, входящие в состав региональной группировки. Будут проведены плановые мероприятия военной подготовки, которые направлены на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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