Вадим Карасев

Рогов сообщил, что российская система ПВО сбила украинский дрон-камикадзе над Мелитополем

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе с прикрепленными к ним взрывными устройствами. «Один дрон из-за неумелых действий украинских военных рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО», — подчеркнул Рогов.

Он уточнил, что информация о разрушениях уточняется. Жертв и пострадавших нет. «В городе отработала система ПВО России, в очередной раз защитив мирных жителей от удара боевиков украинского президента Владимира Зеленского», — отметил Рогов.

Ранее Рогов доложил об «очень большом напряжении» на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Он заявил о необходимости дополнительной готовности к провокациям и попыткам прорыва, отметив, что войска находятся во всеоружии.