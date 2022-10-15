. Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем
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Российская система ПВО сбила украинский дрон над Мелитополем

Российская система ПВО сбила украинский дрон над МелитополемРогов сообщил, что российская система ПВО сбила украинский дрон-камикадзе над Мелитополем

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе с прикрепленными к ним взрывными устройствами. «Один дрон из-за неумелых действий украинских военных рухнул и взорвался, второй сбила система ПВО», — подчеркнул Рогов.

Он уточнил, что информация о разрушениях уточняется. Жертв и пострадавших нет. «В городе отработала система ПВО России, в очередной раз защитив мирных жителей от удара боевиков украинского президента Владимира Зеленского», — отметил Рогов.

Ранее Рогов доложил об «очень большом напряжении» на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Он заявил о необходимости дополнительной готовности к провокациям и попыткам прорыва, отметив, что войска находятся во всеоружии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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