. Second Extinction из Game Pass выйдет в полноценный релиз в ноябре

Вадим Карасев





С апреля 2021 года игра Second Extinction находится в подписке Game Pass в рамках Game Preview. В августе этого года разработчики проекта сообщали, что планируют выпустить игру в полноценный релиз в октябре. Похоже, что планы немного сдвинулись.

На официальном сайте разработчиков Second Extinction появилось сообщение, в котором они рассказали, что решили немного сдвинуть релиз 1.0 версии игры. Теперь выход проекта запланирован на ноябрь, точная дата все еще не называется. Разработчики отмечают, что дополнительное время позволит им выпустить игру в наилучшем виде.

Стоит напомнить, ранее разработчики обещали, что вместе с выходом версии 1.0, игра Second Extinction получит множество нового контента:

Новый биом (саванна) с новой картой и новыми сюжетными миссиями.2 совершенно новых динозавра, плюс 2 новые мутации уже существующих динозавров.Максимальный уровень повышен с 50 до 99.Новая система улучшения оружия.Улучшенный пользовательский интерфейс.Watch this video on YouTube