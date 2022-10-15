. Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями

Стилист Сергей Зверев в шоке от своих соседей. Звезда снова в шоке — в этот раз от своих соседей, которые, по его словам, ведут аморальный образ жизни. Сергею Звереву надоело жить рядом с такими людьми, и он обратился в полицию. О своих проблемах Зверев рассказал в личном блоге, отметив, что настрадался из-за горе-соседей. Причем, проблемы стилисту доставляют именно женщины. «Помогите, пожалуйста, советом, как бороться с неадекватными и агрессивными соседями. Сил моих больше нет! Месяца два назад в соседнюю квартиру въехали беженцы. Женщина Арина лет сорока и две ее племянницы. Арина курит и бухает, аж весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами, а я не выношу табачную вонь. Консьержка постоянно делает замечания. Результата нет! В ту квартиру постоянно приходят пьяные девушки и парни!Сегодня ночью я проснулся от шума на улице и от вони! Окно было приоткрыто — и что я увидел! У подъезда сидит племянница Арины с абсолютно пьяной женщиной! Обе дымят как паровозы, а рядом стоят бутылки из под алкоголя. Ржут как лошади и громко разговаривают! Арина вышла и вместо того, чтобы увести обоих, тоже стала курить и ржать, и вся вонь мне в окно!» — поделился 59-летний стилист.Сергей Зверев пытался поговорить с дебоширками, но его старания не увенчались успехом. Соседки попросту не захотели его слушать! «Они послали меня матом! Выходит, если ты беженец тебе можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить! Вызвал полицию. Увидев их, племянница Арины тут же ринулась в подъезд, оставив у дома окурки и бутылки. Я — к двери и что вижу: пьяная женщина шатается и бьется то об мою дверь, то об дверь соседей! Затем ее стало тошнить у моей двери! Слава Богу, Арина открыла дверь своей квартиры, и женщина блеванула ей на коврик! Я не знаю, что делать и куда жаловаться! Говорил с Ариной и раньше про вонь. Ответ был, мол, не нравится — не нюхай!» — сетует звезда. Пользователи Сети посоветовали Сергею не оставлять это дело и снова обратиться к правоохранителям, чтобы те раз и навсегда приструнили гулящих.