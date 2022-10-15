. Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями

Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Стилист Сергей Зверев в шоке от своих соседей. Звезда снова в шоке — в этот раз от своих соседей, которые, по его словам, ведут аморальный образ жизни. Сергею Звереву надоело жить рядом с такими людьми, и он обратился в полицию. О своих проблемах Зверев рассказал в личном блоге, отметив, что настрадался из-за горе-соседей. Причем, проблемы стилисту доставляют именно женщины. «Помогите, пожалуйста, советом, как бороться с неадекватными и агрессивными соседями. Сил моих больше нет! Месяца два назад в соседнюю квартиру въехали беженцы. Женщина Арина лет сорока и две ее племянницы. Арина курит и бухает, аж весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами, а я не выношу табачную вонь. Консьержка постоянно делает замечания. Результата нет! В ту квартиру постоянно приходят пьяные девушки и парни!
Сегодня ночью я проснулся от шума на улице и от вони! Окно было приоткрыто — и что я увидел! У подъезда сидит племянница Арины с абсолютно пьяной женщиной! Обе дымят как паровозы, а рядом стоят бутылки из под алкоголя. Ржут как лошади и громко разговаривают! Арина вышла и вместо того, чтобы увести обоих, тоже стала курить и ржать, и вся вонь мне в окно!» — поделился 59-летний стилист.
Сергей Зверев пытался поговорить с дебоширками, но его старания не увенчались успехом. Соседки попросту не захотели его слушать! «Они послали меня матом! Выходит, если ты беженец тебе можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить! Вызвал полицию. Увидев их, племянница Арины тут же ринулась в подъезд, оставив у дома окурки и бутылки. Я — к двери и что вижу: пьяная женщина шатается и бьется то об мою дверь, то об дверь соседей! Затем ее стало тошнить у моей двери! Слава Богу, Арина открыла дверь своей квартиры, и женщина блеванула ей на коврик! Я не знаю, что делать и куда жаловаться! Говорил с Ариной и раньше про вонь. Ответ был, мол, не нравится — не нюхай!» — сетует звезда. Пользователи Сети посоветовали Сергею не оставлять это дело и снова обратиться к правоохранителям, чтобы те раз и навсегда приструнили гулящих.    
# Шоу-бизнес Зверев Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть
Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть
Александр Емельяненко женился на бывшей супруге
Александр Емельяненко женился на бывшей супруге
Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске
Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске
Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
Официально: В Gotham Knights на Xbox Series X | S и Playstation 5 будет только 30 FPS
Официально: В Gotham Knights на Xbox Series X | S и Playstation 5
В США сравнили травлю Маска и Трампа
В США сравнили травлю Маска и Трампа
Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как справиться с всплеском солнечной активности
Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как
Алла Пугачева вызывает брезгливость у Шахрина
Алла Пугачева вызывает брезгливость у Шахрина
Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России
Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России
Николай Басков рассказал, как боролся с онкологией
Николай Басков рассказал, как боролся с онкологией
Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег

Топ на сегодня

Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста

Еще по теме

Сергей Зверев потерял свой бизнес
Сергею Звереву потребовалась срочная операция
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
Звезда в шоке: Сергей Зверев вышел на одиночный пикет у стен Кремля