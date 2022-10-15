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"Швырнул меня в мусорное ведро": Сет Грин рассказал о психологической травме, которую ему нанес Билл Мюррей

"Швырнул меня в мусорное ведро": Сет Грин рассказал о психологической травме, которую ему нанес Билл Мюррей

Актер Сет Грин ("Робоцып", "Клубная мания", "Остин Пауэрс") рассказал на YouTube-шоу Good Mythical Morning о психологической травме, которую ему нанес Билл Мюррей почти 40 лет назад.

В возрасте 9 лет Грин принимал участие в съемках эпизода телешоу Saturday Night Live, ведущим которого был Мюррей. По словам актера, он отдыхал за кулисами, когда Мюррей увидел его сидящим на подлокотнике дивана и внезапно потребовал, чтобы тот убирался с "его места".

Это такой абсурд. Я сижу на подлокотнике, там еще полно свободного места. Я попросил его оставить меня в покое, а он говорит: "Это мое место".

Мама юного актера, которая присутствовала вместе с ним на съемках, попросила его все же послушаться звезду Голливуда, но Грин решил проявить упрямство, чтобы наказать Мюррея за грубость и высокомерие.

Тогда он схватил меня за лодыжки, поднял в воздух головой вниз и начал трясти над мусорным ведром со словами: "Мусору положено быть в мусорке". Я кричал, изворачивался, размахивал руками, задевая его гениталии. Он швырнул меня в ведро, оно перевернулось. Я был в ужасе. Я убежал, спрятался под столом в моей гримерной и разрыдался.


Сет Грин

Грин сказал, что был готов сбежать домой, но актеры Эдди Мерфи и Тим Казурински убедили его остаться и закончить съемки, сказав: "Все знают, что Билл придурок, но ты должен быть профессионалом".

Это уже не первый случай, когда Билла Мюррея обвиняют в неподобающем поведении. Так, недавно сотрудница съемочной группы заявила, что 72-летний актер приставал к ней во время работы над фильмом "Быть смертным". По заявлениям самого Мюррея, он лишь хотел пошутить, но девушка его не поняла. Актер отметил, что мир "сильно изменился с тех пор, как он был молодым".


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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