. "Смотрите, что бабка в юности делала!": Беркова хочет похвастаться перед внуками своим порно

Вадим Карасев

37-летняя Елена Беркова прославилась на "Доме-2", где ее разоблачили на всю страну. С тех пор к девушке приклеилось клеймо порноактрисы, однако она совершенно этого не стесняется. Более того, звезда обещает показать свои творения внукам.

По словам Елены Берковой, она не будет испытывать стыда за свои увлечения фильмами для взрослых перед внуками.



Я не скажу, я покажу им! Смотрите, что бабка в юности делала! Нет, я даже перейду в категорию бабок и, пожалуй, начну сниматься еще раз, третий приход в старости будет. Хотя зачем заканчивать? Я не буду останавливаться! Возьму с собой их на работу, на инструктаж, конечно, после совершеннолетия.

При этом Елена Беркова игнорирует непристойные предложения от мужчин, жаждущих секса за деньги.

"Такой услуги нет и не будет!" - обещает порноактриса, утверждая, что пока что не готова кого-либо впускать в собственное сердце.

Несмотря на отсутствие партнера, знаменитость не скучает в одиночестве. "Раньше чаще всего снились эротические сны с прекрасным окончанием. Мне, в принципе, можно не жить никакой личной жизнью, потому что у меня все во сне происходит, просыпаюсь удовлетворенной полноценно", - уверяет Беркова.

Беркова подралась с Даной Борисовой

Елена Беркова сошлась с Даной Борисовой на ринге в виде автомобиля, продемонстрировав свои удушающие приемы.

В результате теледива, которая старше звезды фильмов для взрослых почти на 10 лет, проиграла своей сопернице на ринге.

Я не ожидала проигрыша, я знала, что будет победа. Вопрос в том, насколько это будет интересно. Я получила достойное сопротивление. Дана очень смелая, она молодец, хорошо держалась, даже долго не сдавалась. Я переживала, чтобы не покалечить Дану, кому нужны травмы?