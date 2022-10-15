"Смотрите, что бабка в юности делала!": Беркова хочет похвастаться перед внуками своим порно
37-летняя Елена Беркова прославилась на "Доме-2", где ее разоблачили на всю страну. С тех пор к девушке приклеилось клеймо порноактрисы, однако она совершенно этого не стесняется. Более того, звезда обещает показать свои творения внукам.
По словам Елены Берковой, она не будет испытывать стыда за свои увлечения фильмами для взрослых перед внуками.
При этом Елена Беркова игнорирует непристойные предложения от мужчин, жаждущих секса за деньги.
"Такой услуги нет и не будет!" - обещает порноактриса, утверждая, что пока что не готова кого-либо впускать в собственное сердце.
Несмотря на отсутствие партнера, знаменитость не скучает в одиночестве. "Раньше чаще всего снились эротические сны с прекрасным окончанием. Мне, в принципе, можно не жить никакой личной жизнью, потому что у меня все во сне происходит, просыпаюсь удовлетворенной полноценно", - уверяет Беркова.
Беркова подралась с Даной Борисовой
Елена Беркова сошлась с Даной Борисовой на ринге в виде автомобиля, продемонстрировав свои удушающие приемы.
В результате теледива, которая старше звезды фильмов для взрослых почти на 10 лет, проиграла своей сопернице на ринге.