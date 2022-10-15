. Софию Ротару даже не стали звать в Россию на съемки
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Софию Ротару даже не стали звать в Россию на съемки

Софию Ротару даже не стали звать в Россию на съемки
Певица София Ротару впервые за сорок лет не появится на «Песне года» Артистка была неизменной участницей «Песни года» на протяжении сорока лет. В этом году певица впервые за долгое время не появится на фестивале из-за сложной ситуации в мире. Организаторы сами приняли соответствующее решение и даже не стали посылать высылать звезде приглашение на мероприятие.
«Мы понимаем всю серьезность ситуации. Сейчас София Михайловна вряд ли согласится петь. Поэтому концерт пройдет без нее», — процитировал портал Prozvezd представителя оргкомитета «Песни года». Напомним, в этом году фестиваль пройдет в два дня. Сначала публику порадуют своими выступлениями именитые артисты, в числе которых будут Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Затем на сцене появятся молодые музыканты и блогеры.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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