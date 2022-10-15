. Sony назвала требования к Microsoft по Call of Duty после покупки Activision
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Sony назвала требования к Microsoft по Call of Duty после покупки Activision

Sony назвала требования к Microsoft по Call of Duty после покупки Activision


Сделка между Microsoft и Activision Blizzard находится на стадии дополнительного расследования в Великобритании, и в сети были обнародованы некоторые документы по ней, которые внимательно изучают журналисты. Sony продолжает придерживаться позиции, что сделка между Microsoft и Activision может навредить конкуренции, в том числе опасаясь, что игроки перейдут на Xbox с платформы Playstation.

Microsoft ранее подтверждала, что намерена и дальше выпускать Call of Duty на Playstation после покупки издательства. Однако, Sony, как следует из документов в рамках антимонопольного разбирательства, хочет дополнительно заполучить гарантии, что Microsoft:



Не будет добавлять в версию Call of Duty для игроков на Xbox дополнительный эксклюзивный контент, доступа к которому нет у игроков на Playstation.



Не будет предлагать на Xbox более технически совершенную версию Call of Duty, чем на Playstation.



Не будет вводить игру в Game Pass и предлагать бонусы для Call of Duty через Game Pass, будь то дополнительные функции или режимы.

Напомним, Microsoft ранее назвала преимущества для игровой индустрии от завершения сделки с Activision Blizzard.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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