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Стало известно о вручении повесток работникам крупной нефтесервисной компании

Стало известно о вручении повесток работникам крупной нефтесервисной компанииReuters: российские работники нефтесервисной фирмы Schlumberger стали получать повестки

Некоторые российские сотрудники крупной нефтесервисной компании Schlumberger стали получать повестки о призыве в рамках частичной мобилизации, об этом стало известно Reuters.

Сотрудничество Schlumberger с властями по вручению повесток вызвало негативную реакцию среди работников, отмечают источники. Кроме того, фирма не разрешила российским сотрудникам работать из другой страны удаленно, чтобы избежать призыва.

Представитель Schlumberger сказал, что местный менеджмент столкнулся с невероятно сложной ситуацией. Руководство обязано соблюдать российские законы, особенно когда невыполнение этого требования может создать дополнительный риск для наших местных сотрудников, пояснил он.

Всего у Schlumberger, по данным Reuters, около 9000 российских сотрудников. Компания приостановила новые инвестиции в стране, но, в отличие от некоторых своих коллег и конкурентов, решила остаться. Основные операционные центры Schlumberger расположены в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге. Зарегистрирована компания на Нидерландских Антильских островах.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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