. Татьяна Брухунова разгневала поклонников своей бедой

Светская львица Татьяна Брухунова поделилась страшными переживаниями. Жена юмориста поделилась своими переживаниями по поводу неприятного инцидента, в результате которого она материально пострадала. Молодая жена Евгения Петросяна обвинила в случившемся работников службы отправлений Израиля. Накануне она забрала из отделения почты посылку, в котором должно было находиться три наряда из иностранного бутика. Не проверив на месте содержимое пакета, Брухунова позже обнаружила, что одного оплаченного платья в отправлении просто нет. Она уверена, что товар украли работники израильского отделения почты.Стоит отметить, что рассказ Брухуновой о её неприятностях вызвал негативную реакцию в Сети. Мол, сейчас в мире происходят вещи пострашнее пропавшего платья. «Такое отношение к моей проблеме (да, она не велика в масштабах нынешних бед) ничто иное, как проявление скрытой агрессии. Вот так в мире множится злость... Я заплатила деньги за платье, за доставку, и у меня его украли. Это аморально», — осадила Брухунова фанатов. Напомним, что Брухунова часто сталкивается с критикой своего имиджа. Нередко в Сети можно встретить едкие комментарии по поводу «бабушкиных» нарядов и нелепых сочетаний в одежде. Однако в последнее время супруга Петросяна уже не реагирует на обидные высказывания. Известно, кстати, что Татьяна тратит баснословные деньги на свой гардероб. Всего на несколько образов она, по прикидкам экспертов, может спустить до миллиона рублей. Кстати, недавно Брухунова призналась, что у них с мужем общий семейный бюджет.