. Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом

Вадим Карасев

Российский теннисист и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев сообщил, что стал отцом — его супруга Дарья 14 октября родила девочку. Спортсмен поделился фотографией новорожденной дочери в инстаграме*.





Добро пожаловать в этот мир, малышка,

— подписал он публикацию.

Даниил Медведев и бывшая теннисистка Дарья Чернышкова поженились в 2018 году. Семья сейчас проживает в Ницце (Франция).

На данный момент Даниил Медведев является четвертой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP в карьере. В этом году он на протяжении 16 недель занимал первое место в рейтинге ATP.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков раскритиковал российских теннисистов, выступивших против военной спецоперации РФ на Украине. В частности, он посвятил развернутый пост в своем телеграм-канале Даниилу Медведеву, который выступает под нейтральным флагом.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ольга Петелина