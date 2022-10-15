. Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
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Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель

Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогательMicrosoft выявила атаку нового вируса Prestige на транспортные компании Украины и Польши

Транспортные компании Польши и Украины подверглись атаке нового вируса-вымогателя Prestige. Об этом заявили в Центре анализа угроз Microsoft (MSTIC).

По сведениям компании, кибератака была предпринята 11 октября. Корпорация Microsoft до этого момента не сталкивалась с программой Prestige.

«Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше», — указано в сообщении.

Пока не удалось установить, причастны ли к атаке известные кибергруппы.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet атаковала американский банк JP Morgan. В результате кибератаки нарушена работа 11 онлайн-платформ банка, среди которых J.P Morgan Asset Management, Chase Connect SM, Paymentech Online, JP Morgan Market, JP Morgan Access, JP Morgan Developer, JP Morgan Online и ряд других.

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По материалам: lenta.ru

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