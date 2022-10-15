. Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Вадим Карасев

Актер Робби Колтрейн, наиболее известный по роли Хагрида в кинофраншизе о Гарри Поттере, скончался на 73-м году жизни в больнице недалеко от своего дома в Ларберте (Шотландия). Об этом сообщает Deadline.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние годы Колтрейн болел. Из-за остеоартрита он был вынужден передвигаться на инвалидном кресле.

Многие звезды "Гарри Поттера" поделились воспоминаниями о Робби и выразили соболезнования его семье.

Робби был для меня веселым дядюшкой, но прежде всего он был человеком, который проявил глубокую заботу и сострадание ко мне маленькой и ко мне взрослой. Его талант был огромен, поэтому логично, что он играл великана — он мог заполнить любое пространство своим блеском,

— написала Эмма Уотсон в инстаграме*.

Дэниел Рэдклифф рассказал о том, как во время съемок фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" Робби развлекал веселыми историями юных актеров, прятавшихся вместе с ним в хижине Хагрида от проливного дождя.

Робби был одним из самых смешных людей, которых я встречал, он постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним, и мне очень грустно, что его не стало.

— сказал актер в беседе с Variety.





Робби Колтрейн и Майкл Гэмбон

Том Фелтон признался, что больше всего ему запомнились совместные ночные съемки сцен в Запретном лесу в первой части франшизы — тогда Колтрейн также присматривал за всеми и подбадривал шутками.

Он был большим дружелюбным гигантом на экране, но еще больше таковым в реальной жизни. Люблю тебя, приятель, спасибо тебе за все.

Автор вселенной Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг, промомметировала кончину Колтрейна в Twitter (заблокирован в РФ).

Он был невероятно талантливым, совершенно уникальным. Мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье.





Робби Колтрейн и другие актеры кинофраншизы о Гарри Поттере

Робби Колтрейн — актер, комик, сценарист и продюсер. Он родился 30 марта 1950 года в Рутерглене. Образование получил в престижном колледже Гленалмонд, откуда его чуть не исключили за нарушение дисциплины. Позже он окончил Школу искусств Глазго и педагогический колледж "Дом Морей" в Эдинбурге. Сниматься в кино Колтрейн начал в 1981 году. Среди его работ — роли в фильмах "Из ада", "Монахини в бегах", "Папа должен похудеть".

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Ольга Петелина