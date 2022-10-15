Урегулирование налоговых споров

Вадим Карасев

Хозяйствующие субъекты в процессе деятельности и граждане нередко вступают в конфликты с налоговыми органами. Причинами могут быть нарушения в порядке выполнения обязательств перед бюджетом, нарушение прав налогоплательщиков надзорными органами, некорректное заполнение отчетности по налогам и сборам. Для урегулирования споров законодательно закреплены процедуры, которых обязаны придерживаться фискальные учреждения и налогоплательщики.

Причины налоговых споров

Под налоговым спором понимают разногласия юридического характера участников налоговых отношений, связанные с оспариванием действия, бездействия, нормативного акта надзорного органа или нарушением порядка исполнения налогоплательщиком своих обязательств. Причинами возникновения конфликтной ситуации могут быть:

Противоправные действия налоговых органов, связанные с вынесением предписаний, требований об уплате налогов, применением штрафных санкций необоснованных и противоречащих законодательству, нарушающих права хозяйствующих субъектов, физлиц. Например: неправомерно взысканные пени, блокировка счетов, отказ в возврате налогов, отказ от возмещения убытков; Неисполнение, ненадлежащее исполнение налогоплательщиком своих обязательств перед бюджетом: неуплата, несвоевременная уплата налогов, нарушение сроков или непредоставление налоговой отчетности. Они возникают из-за неверного толкования законов, ошибок при проведении расчетов и заполнении документов.

Разногласиям способствуют различные мотивы участников процесса. Органы ФНС заинтересованы собрать максимум возможных налогов в установленные сроки, а налогоплательщики стараются заплатить как можно меньше.

Виды налоговых споров

Законодательной классификации налоговых споров не существует. На практике возникающие между участниками таких правоотношений конфликты разделяют по следующим признакам:

В зависимости от инициатора спора: по решению ИФНС или налогоплательщика, также стороной может выступать иной участник процесса (таможенный орган, пенсионный фонд);

По предмету конфликта: оспаривание действий, актов налогового органа или нарушений предприятия, физлица;

По стадии рассмотрения: досудебные или судебные.

В зависимости от тяжести нарушений и возможности урегулирования спора по договоренности конфликт не всегда заканчивается судебным заседанием.

Досудебное урегулирование налоговых споров

Досудебное обжалование нарушений налоговых органов по итогам проверок и выписки нормативных актов обязательно (ст. 137, 138 НК РФ). В дополнение Приказом ФНС от 13 февраля 2013 г. N ММВ-7-9/78@ введена концепция подобной процедуры. При проведении досудебного урегулирования учитывают Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 и Постановление Пленума ВС РФ от 22 июня 2021 г. N 18.

Важно! Без соблюдения досудебного порядка обращение в суд бессмысленно, так как в рассмотрении иска будет отказано.

Такой подход к разрешению конфликта позволяет сэкономить на госпошлине, затратах на юристов, уменьшить время на выработку решения. Внесудебную процедуру реализуют путем подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. Так оспаривают акты по итогам налогового контроля, решение о привлечении к ответственности, действия или бездействия сотрудников ФНС. Виды обращений:

Апелляционная жалоба – используют до вступления в законную силу акта налогового органа по итогам проверки. Ее направляют в течение месяца с даты вручения такого документа;

Жалоба - подается уже после вступления в силу акта налоговиков, в течение года с даты его принятия, либо со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Документ передают в ИФНС, оформившую акт, но адресуют вышестоящему органу, а инспекция сама переадресует его на вышестоящий уровень. Процедура обжалования включает:

Установление инспекции, в которую подают обращение; Проверку соблюдения сроков на обжалование; Составление текста жалобы; Передачу оформленного документа в налоговый орган; Участие в рассмотрении; Получение решения по итогам рассмотрения.

Обращение можно оформить, воспользовавшись специализированным сервисом на сайте ФНС. По итогам рассмотрения жалобы ее могут удовлетворить, либо отказать в принятии положительного решения.

Судебные налоговые споры

Судебное решение споров с налоговыми органами инициируется, когда поданная ранее жалоба не была удовлетворена. Порядок рассмотрения таких споров регулируют КАС и АПК РФ. Исковое заявление подают в срок до 3 месяцев с момента принятия негативного решения по жалобе. Иск направляют в арбитражный суд по месту расположения налогового органа. Процедура включает:

Оформление искового заявления;

Сбор документов, составляющих доказательную базу;

Уплату госпошлины и передачу копии заявления в налоговый орган;

Подачу иска;

Участие в судебном процессе и получение решения по его итогам.

Если решение будет не в пользу истца, у него есть право в течение месяца подать апелляцию, а в случае повторной неудачи в срок до 2 месяцев обратиться в кассационный суд.

Как избежать доначислений

Нужно четко соблюдать нормы НК РФ, сроки, процедуры уплаты налогов. При принятии компанией решения о применении методов налоговой оптимизации заранее подготовить аргументы для отстаивания своей позиции. Также не лишним будет проведение дополнительных консультаций с квалифицированными экспертами. Это может помочь избежать или минимизировать доначисления налогов в будущем. Если все же инспекция составила акт, необходимо привлечь юристов для обжалования и проведения возможного судебного процесса.

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