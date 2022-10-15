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В Африке рассказали о ревнующей к России Франции

В Африке рассказали о ревнующей к России ФранцииГлава Африканской энергопалаты Аюк: Франция ревнует к РФ Африку, считая ее собственностью

Глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк в интервью РИА Новости заявил, что Франция ревнует Африку к России, считая ее своей собственностью.

Он отметил, что претендентов на сотрудничество с африканским континентом много, но о них не стоит беспокоиться. Наиболее ревностно к событиям в Буркина-Фасо, Центральноафриканской республике (ЦАР), Мали, по его словам, относится Париж.

«Европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет"», — подчеркнул Аюк.

Ранее стало известно, что российские власти собрались торговать с Азией и Африкой нефтью, от которой отказалась Европа. Кроме того, часть поставок переориентируют в Латинскую Америку. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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