. В Белгородской области на военном полигоне произошел теракт

На полигоне в Белгородской области двое террористов открыли огонь по военным: 11 человек погибли и еще 15 были госпитализированы с ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Террористический акт совершили двое граждан одной из стран СНГ во время занятия добровольцев, готовившихся к участию в спецоперации на Украине, по огневой подготовке. Злоумышленники открыли стрельбу по личному составу подразделения.

Ответным огнем оба террориста были ликвидированы.