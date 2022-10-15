. В Белгородской области на военном полигоне произошел теракт
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В Белгородской области на военном полигоне произошел теракт

В Белгородской области на военном полигоне произошел теракт

На полигоне в Белгородской области двое террористов открыли огонь по военным: 11 человек погибли и еще 15 были госпитализированы с ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Террористический акт совершили двое граждан одной из стран СНГ во время занятия добровольцев, готовившихся к участию в спецоперации на Украине, по огневой подготовке. Злоумышленники открыли стрельбу по личному составу подразделения.

Ответным огнем оба террориста были ликвидированы.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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