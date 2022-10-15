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В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому «Посейдону»

В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому «Посейдону»Yahoo News Japan: США не способны противостоять российскому «оружию Судного дня»СюжетРоссия и НАТО:

Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон», пишет Yahoo News Japan.

Автор напомнил, что торпеда движется под водой и при взрыве способна создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города. Высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра, отметил он в статье. По словам журналиста, в случае применения торпеды на город обрушилась бы волна выше этих строений. Таким образом, США не способны противостоять российскому «оружию Судного дня».

Военный эксперт Кадзухико Иноуэ рассказал, что «Посейдон» из-за ядерной силовой установки имеет практически неограниченный радиус действия. Он уточнил, что США не обладают оружием, которое можно было бы сравнить с этой торпедой.

Ранее разведка НАТО предупредила командование Североатлантического альянса о возможных испытаниях Россией беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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