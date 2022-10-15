. В канцелярии Шольца сравнили поставки оружия Украине с гитлеровским "Фау-2"

Вадим Карасев

Руководитель ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил споры о передаче немецкого оружия Украине с выпуском ракет "Фау-2" в нацистской Германии. Слова чиновника спровоцировали острую дискуссию среди немецких политиков, передает агентство DPA.

В минувший четверг Шмидт, выступая на дискуссионном мероприятии в Берлине, сравнил постоянные требования продажи тяжелого вооружения Украине с феноменом ракет "Фау-2", которую в годы Третьего рейха нацисты называли "чудо-оружием". Глава аппарата немецкого канцлера отметил, что нельзя надеяться на "чудо-оружие", которое моментально бы положило конец конфликту на Украине. Такого оружия, считает Шмидт, просто не существует, и танки "Леопард-2" тоже не станут таким оружием.

Аналогия с Третьим рейхом, как и всегда, вызвала критику со стороны немецких политиков. Так, на этот раз в дискуссию вступила член комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она назвала позицию Шмидта не только неуместной, но и неправильной.

"Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно", – заявила депутат.

В сентябре Германия, вопреки требованиям Евросоюза, отказалась передавать Украине современные танки. Берлин не станет снабжать Украину тяжелой бронетехникой без согласования с НАТО и ЕС. Если ФРГ первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как заинтересованной стороны, будет разжигателем кризиса.

Канцлер Германии Олаф Шольц с раздражением отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию ФРГ поставлять киевскому режиму танки. Он объяснил: лидерство Германии не означает, что нужно выполнить все просьбы партнеров.