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В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста

В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления мостаЗамглавы Росморречфлота Анисимов: паромы в Крыму будут работать после восстановления моста

Замглавы Росморречфлота Константин Анисимов заявил, что Керченская паромная переправа между Крымом и материком возобновит работу и после восстановления Крымского моста. Его слова приводит ТАСС.

Анисимов заявил, что паромы будут работать после восстановления Крымского моста. По его словам, и до происшествия на мосту переправа «действовала в определенных объемах, перевозя специальные виды грузов». Однако сейчас существуют сложности с оперативным поиском значительного числа паромов.

«Требуется время для их мобилизации для работы на линии. Но мы надеемся, что ремонт [Крымского моста] будет проведен быстро и не потребуется большого количества паромов», — подчеркнул представитель Росморречфлота.

12 октября в Крыму ограничили перемещение грузов через Керченскую паромную переправу. Соответствующее решение принял Минтранс полуострова.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявлял, что в Керчи запустили еще четыре парома. Он объяснял, что направляющийся в Керчь паром — железнодорожный, его переоборудуют для перевозки машин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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