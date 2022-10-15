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В МИД заявили о переходе Западом опасной черты из-за Крымского моста

В МИД заявили о переходе Западом опасной черты из-за Крымского мостаЗамглавы МИД РФ Грушко: атакой на Крымский мост Запад перешел опасную черту

Запад перешел опасную черту, сигналом этого являются атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток- 2», а также на Крымский мост, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что в доктрине НАТО нанесение ущерба объектам критической инфраструктуры рассматривается как акт вооруженного нападения, который предполагает ответ с применением оружия. В связи с этим Грушко посчитал атаки на упомянутые объекты шагом в сторону дальнейшей эскалации.

При этом замглавы МИД РФ не назвал западные страны, которые, по его мнению, проводили атаки на мост и газопроводы.

Ранее Грушко заявил, что у НАТО не вышло осуществить свой проект на Украине по превращению страны в анти-Россию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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