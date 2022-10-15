. В Приморье районного военкома нашли погибшим

Вадим Карасев

Военком Партизанска Малык ушел из жизни в Приморском крае, рассматривается суицид

В Приморском крае военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык был найден погибшим. О его смерти сообщает администрация Партизанска.

Там отмечается, что военком трагически ушел из жизни вечером 14 октября. «Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — добавили в администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

Telegram-канал Amur Mash заявил, что полиция рассматривает версии убийства и суицида Малыка, а его тело нашли около забора дома на улице Селедцова в Партизанске. При этом отмечается, что его близкие не верят в возможность суицида, говоря, что военком был уравновешен и уверен в себе.

26 сентября в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома.