. В Приморье районного военкома нашли погибшим
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Приморье районного военкома нашли погибшим

В Приморье районного военкома нашли погибшимВоенком Партизанска Малык ушел из жизни в Приморском крае, рассматривается суицид

В Приморском крае военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык был найден погибшим. О его смерти сообщает администрация Партизанска.

Там отмечается, что военком трагически ушел из жизни вечером 14 октября. «Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — добавили в администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

Telegram-канал Amur Mash заявил, что полиция рассматривает версии убийства и суицида Малыка, а его тело нашли около забора дома на улице Селедцова в Партизанске. При этом отмечается, что его близкие не верят в возможность суицида, говоря, что военком был уравновешен и уверен в себе.

26 сентября в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бухынбалтэ не верит в угрозы Барзикова отнять у неё ребёнка
Бухынбалтэ не верит в угрозы Барзикова отнять у неё ребёнка
В Приморье районного военкома нашли погибшим
В Приморье районного военкома нашли погибшим
Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в Африке»
Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в
"Небесный щит" спасет Европу от российских ракет
"Небесный щит" спасет Европу от российских ракет
Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже более 25 млн игроков
Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля
Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля
Урегулирование налоговых споров
Урегулирование налоговых споров
Оценена безопасность газопровода из России в Турцию
Оценена безопасность газопровода из России в Турцию
Забавный комикс о материнских буднях (16 фото)
Забавный комикс о материнских буднях (16 фото)
Народные приметы 16 октября 2022 года, в день Дионисия, подскажут, что можно сделать для своей безопасности
Народные приметы 16 октября 2022 года, в день Дионисия, подскажут,
В Африке рассказали о ревнующей к России Франции
В Африке рассказали о ревнующей к России Франции

Топ на сегодня

Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности
Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности

Еще по теме

Пензенская область отправит в войска около 1300 человек в ходе призывной кампании
Более 300 юношей и девушек из Татарстана ежегодно поступают в военные вузы
17 новобранцев из Марий Эл прибудут служить на Балтийский флот
При пожаре в многоэтажном доме в Иркутской области погибли двое взрослых и ребенок