. В России могут подорожать вейпы в 2023 году

В 2023 году в России могут подорожать вейпы, так как предлагают ввести комбинированную ставку акциза на них. Законопроект о введении такой ставки принят в первом чтении 13 сентября и готовится к рассмотрению во втором чтении.

Документ внесен главой Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Алексеем Синицыным.

Сейчас подакцизными являются и сами устройства, и никотиносодержащие жидкости. В 2022 году акциз на устройство равен 62 рублям, а на жидкость — 17 рублей за миллилитр. Раньше продавали отдельно вейпы и отдельно — жидкость. Но в последнее время производители стали делать одноразовые вейпы с уже заправленным содержимым. Согласно принципу однократности налогообложения, их облагают налогом только один раз — платят акциз только за устройство. В итоге с 2020 по 2021 год поступления от этих акцизов упали больше чем в три раза.

В связи с этим сенаторы предложили установить комбинированную ставку для одноразовых вейпов, которая объединит налог на устройство и жидкость. В одном вейпе как минимум 1,5 мл жидкости — получается, что акциз за него в целом составляет как минимум 87,5 рубля в 2022 году. С 1 января по 31 декабря 2023 года налог планируют увеличить соответственно до 64 и 18 рублей, а в 2024 году — до 67 и 19 рублей. Так что общий акциз в 2023 году будет как минимум 91 рубль и в 2024 году — 95,5 рубля. Очевидно, что в связи с повышением акциза производители могут поднять цены на вейпы.

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